¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â¤Ï¼«¤é¥Ï¥¬¥¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤Î¶âÅÄÅ¯¤ò¼èºà¡£¶âÅÄ¤È¤Ï2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¶¦±é¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤Î½©»³Îµ¼¡¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤¿¡£¶âÅÄ¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢½©»³¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÊÁËÜ¤Î²È¤Þ¤Ç2¿Í¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡ÖÍ¤¤µ¤ó¤Ï½©»³¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÁËÜ¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö½©»³¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¼«Ê¬¤ÇÅê¹Æ¤â¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤Î²¶¤Î¥á¥âÄ¢¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¿ÍÀ¸¥Ð¥é¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡×¤ÈBAYFM¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤Î ²¶¤Î¥á¥âÄ¢! on tuesday¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØµÕ¥«¥é¥ª¥±¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤ÎÀ¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë½©»³¤µ¤ó¤¬È¼ÁÕ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤â°ì²ó±þÊç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ü¥Ä¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Í¥¿¤ÇÁ÷¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£