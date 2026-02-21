ÂáÊá¸å¼áÊü¤Î±Ñ¸µ²¦»Ò ÁÜººÄ¹´ü²½¤«
¡¡¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÜºº¤ÎÄ¹´ü²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò
Î©ÅÄ¾Íµ×¥ê¥Ý¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»áÂáÊá¤Î°ìÊó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¿·Ê¹³Æ»æÂç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«½Ð¤·¤Ë¤Ï·»¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÀ¼ÌÀ¡ØË¡¤Ë°Ñ¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤Ç19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï20Æü¤â´Ø·¸Àè¤òÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ï¸øÌ³¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÏ³±Ì¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤ËÈ¾Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¼±¼Ô¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤ÇµîÇ¯¡¢²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì8°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï20Æü¡¢À¯ÉÜ¤¬¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ò²¦°Ì·Ñ¾µ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥¬¥Ö¡×¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬82%¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë