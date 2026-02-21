¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡ÉûµÄÄ¹¥Ý¥¹¥È¤ò½ä¤ëÀô·òÂÀ»á¤Î£ØÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁÆËö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»¤Ï¾®Àî½ßÌé»á¤¬¿·ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö°ñ¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¤À¤·¡£º£²ó¤â¤¹¤°¤ËÉûµÄÄ¹¿Í»ö¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÅÞ¿Í»ö¤â¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÉûµÄÄ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï½°±¡µÄ°÷¤ÎÀô·òÂÀ»á¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Àô»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¾å¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤ä¤êÊý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àô¤µ¤ó¤âÂåÉ½¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÅÞ¤ò¡ËÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¸¢¼Ô¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÁ´Á³¸¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡££Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤éËÜ¿Í¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁÆËö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
