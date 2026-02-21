¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬¹ÃÈåÂóÌé¤Î¡È°ú¤½Ð¤·¡É¤ËÃ¦Ë¹¡ÖËÍ¤è¤ê¤â²¿¸Ä¤â¾å¤Î¹Í¤¨¤ò¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÀèÈ¯¤Ç£²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤ÇÍ½Äê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ò·×Â¬¡£½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¸åÂ³¤òÉõ¤¸¡¢£²²ó¤Ï¤ï¤º¤«£¹µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤È½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î½é¿Ø¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡£¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢£¸·î£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë£²¿Í¤Ç£¹¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ÃÈå¤¬¹üÀÞ¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÄ¾µå¼çÂÎ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²²ó¤«¤é¹ÃÈå¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¶Ê¤¬¤êµå¤òÂ¿¤á¤ËÍ×µá¡£¡ÖËÍ¤ÏÂÐ³°»î¹ç¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤è¤ê²¿¸Ä¤â¾å¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢¤¤¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¶Ê¤¬¤êµå¤Îµ°Æ»¤ä¥³¡¼¥¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹ÃÈå¤µ¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Î²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È»î¹çÃæ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍ½¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½¤ÀµÅÀ¤Ï¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÌ©¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤Þ¤Ç¤Ëº£¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÂçÂ´£µÇ¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï°ì¿Í¤ÇÃù¶â£·¤òºî¤ê¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¤¬¡¢²Æì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç³Î¤«¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£