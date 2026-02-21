ÆóµÜÏÂÌé¡Ö²¶¤Î½÷¤Ç¤¹¡×½÷À¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÅÏÊÕ¸¬¤Ë¾Ò²ð¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß
Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¡Ö²¶¤Î½÷¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤Î½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤Ç¤ÎºÇ½ª²ó¡£ÈÖÁÈ¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥ÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½é½Ð±é¡£ÆóµÜ¤¬¾Ò²ð¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¤È½÷Í¥Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê37¡Ë¤¬½é¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÆóµÜ¤ÏÅÏÊÕ¤Ë¡Ö²¶¤Î½÷¤È¤Ï¡©¡×¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¡¢ÆóµÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Ç21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¶â¥á¥À¥ë°¤Éô»í¡Ê25¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤Ë¡¢°¤Éô¤¬¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤ÏºÆ¤ÓÅÏÊÕ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¸¬¤µ¤ó¡¢²¶¤Î½÷¤Ç¤¹¡×¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤À¤·¡×¤ÈÉÔ´·¤ì¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£½Ð±é¼Ô¤ÏÇú¾Ð¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£