¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë·ÝÇ½¿Í¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¾®Àô¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ÆÈ¿È¤Î2¿Í¤¬°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÀéÍÕ¡¦Ë¼Áí¤ÇÊª·ïÃµ¤·¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¶âÃ«¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¤Î3LDK¤òË¬¤ì¤¿¡£
¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¡¢¾®Àô¤Ï¿Ê¹Ô¤Î¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¿®»Ò¤«¤é¡Ö¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö²È¤ËÍè¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Øº£¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Á³¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¿®»Ò¤¬¡Ö¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¿²´é¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£