¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¶â»ÒÂçÊå¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êÇòÀ±¡¡»Ä¤ë¥Ô¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡7R¤Ï1ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶â»ÒÂçÊå¡Ê45¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬È×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª¡£2¼þÌÜ¤ÇÀèÆ¬¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹ÓÈøÁï°Ê²¼¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹Â¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¾¡°ø¤òµó¤²¤¿¶â»Ò¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤êÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¶â»Ò¤é¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÉâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»Ä¤ê2Æü´Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¡£