Á°ºî¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤Ç¡¢Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿Êì¤Î¼«Âð²ð¸î¤òÁªÂò¤·¡¢Éã¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥­¥¯¥Á¤µ¤ó¡£Êì¤Î»à¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¡£ICU¤ËÂ¨Æþ±¡¤·¤¿Éã¤ò¸«Éñ¤¦¤¿¤á¡¢ËèÆüÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤â¤³¤Ê¤¹¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î¤¿¤áÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êÂ³¤­¤ä½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤â¥­¥¯¥Á¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£

Éã¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂà±¡¤·¤¿¤é°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð!? ¤¤¤Ä¤«¤ÏÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤È»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥­¥¯¥ÁÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¡È¼êÃÙ¤ì¡É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÆ°¤­¤¿¤¤Ì¼¤ÎÁÛ¤¤

½½Æó»ØÄ²¤ËÄÙáç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹


¤¤¤Ä¤«¤éÄÙáç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í


¤³¤ÎÇ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é¤Î¡Ä


µ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë


¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è


¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼êÃÙ¤ì¤Ê¤ó¤À¤è


Ãø¡á¡ú¥­¥¯¥Á¡¿¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù