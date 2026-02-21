Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç20Æü¡¢Æþ¾ì¼Ô¤¬850Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢µ­Ç°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀáÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿°å»Õ¤ÎÌî¸ýÀµÅµ¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¬¤µ¤­Ì¤Íè±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥Ç¥ó¥ê¥å¥¦¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢µ­Ç°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê850Ëü¿ÍÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô Ìî¸ýÀµÅµ¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÄ¹ºê¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×

¡Ê850Ëü¿ÍÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼Ô Ìî¸ýÍµ»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤Þ¤¿²¿ÅÙ¤«Íè¤¿¤¤¡×

Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ï2005Ç¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢µîÇ¯¡¢³«´Û20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

3·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³«´Û20¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤¿¡ÖÍ·³Ø¼Ô¡×¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÄ¹ºêÍ·³Ø¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£