¡Ö¥È¥é¥ó¥×¶õ¹Á¡×7·î¤Ë¤âÃÂÀ¸¤« ²þ¾ÎË¡°Æ¤¬²Ä·è
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¶õ¹Á¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ëË¡°Æ¤¬½£µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×²þ¾Î¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¶õ¹Á
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¡¦¥¢¡¦¥é¥´¡×¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹½£ÃÎ»ö¤¬½ðÌ¾¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢FAA¡áÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð7·î¤Ë¤â¼ÂºÝ¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¤È¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÆ»Ï©¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÄÌ¤ê¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£µÄ²ñ¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¶õ¹Á¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¤ª¤è¤½8²¯5000Ëü±ß¤Î·ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ËÌµÍÑ¤Ê»Ù½Ð¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë