¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ï°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Î¹çË¡À¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈ½»ö¤¿¤Á¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¤³¤ÎË¡Î§¤òº¬µò¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ï°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ê¬ÌîÊÌ¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖºÇ¹âºÛ¤Î´ØÀÇ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£È½»ö¤¿¤Á¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸½ºß¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÄ§¼ý¤òÂ®¤ä¤«¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¡¢24Æü¸áÁ°0»þ1Ê¬¤«¤éÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¾¤Á¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë