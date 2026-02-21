¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Îº§Ìó¼Ô¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¡¢²«¶â¥É¥ì¥¹¤«¤éÃÃ¤¨¤¿Ê¢¶Ú¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë·ó¼Â¶È²È¤Î¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Î¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿VOGUE»ï¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¸å¤í»Ñ¡ª¡¡¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£½µ¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ë¿ÍÃ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢Vogue Forces of Fashion¤ÈVogue Summer Ball¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢ºÇ¹â¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇVOGUE¤ÎÊÔ½¸Ä¹¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥ó¥Æ¥Í¥é¤é¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥×¥ê¥ô¥§¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹¡£Î¾ÏÆ¤Î¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤ÈÂç¤¤¯³«¤¤¤¿ÇØÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤Î¤¾¤¯¡£¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤Ï¤æ¤ë¤¯´¬¤¡¢¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥Õ¥é¥ï¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È»ØÎØ¤¬µ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥Æ¥Í¥é¤ä¼Ì¿¿²È¤Î¥é¥¯¥é¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢½÷Í¥¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥È¥ó¥¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤éÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¼Ì¤ë¼Ì¿¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇVOGUE¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£¥ê¥¿¡¦¥ª¥é¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ö¥é¥¹¥Ð¡¼¥°¤«¤é¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â¿¿ôÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¡×Instagram¡Ê¡÷rosiehw¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¸å¤í»Ñ¡ª¡¡¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¥í¡¼¥¸¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£½µ¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ë¿ÍÃ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢Vogue Forces of Fashion¤ÈVogue Summer Ball¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢ºÇ¹â¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇVOGUE¤ÎÊÔ½¸Ä¹¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥ó¥Æ¥Í¥é¤é¥Á¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥Æ¥Í¥é¤ä¼Ì¿¿²È¤Î¥é¥¯¥é¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢½÷Í¥¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥È¥ó¥¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤éÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¼Ì¤ë¼Ì¿¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÈÇVOGUE¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£¥ê¥¿¡¦¥ª¥é¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ö¥é¥¹¥Ð¡¼¥°¤«¤é¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â¿¿ôÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¡×Instagram¡Ê¡÷rosiehw¡Ë