´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ösportalkorea¡×¤¬2026Ç¯2·î20Æü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¤òÌ´¸«¤¿¤¬¡¢·ë¶É¶â¥á¥À¥ë¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¡Ê77.23ÅÀ¡Ë¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢FS¤Ç147.67ÅÀ¤òµÏ¿¡£¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡¢20¡Ë¤Î226.79ÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶ä¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤ºµã¤Êø¤ì¤¿ºäËÜ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¤ò100¡ó½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡£´°àú¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â®Êó¤·¤¿¡£
¡Ösportalkorea¡×¤Ï¡Ö¡ØÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡Ù¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¹æµã¡¢¡ØËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡Ù...°úÂà¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¥à¡¦¥è¥Ê¤òÌ´¸«¤¿¤Î¤Ë¢ª¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËFS¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºäËÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç147.67ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë226.79ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤È¤Ï¤ï¤º¤«1.89ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¥³¡¼¥Á¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡¢ÓË°ö¤·¤¿¡×
¡ÖÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤È¤â¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖºäËÜ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥º¥ë¡Ê¤Î¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Áª¼êÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£¡ØÆüËÜ¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¡Ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ç¸ÞÎØÄºÅÀ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ï±ï¤ò·ë¤Ù¤º¡¢Áª¼êÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
25-26¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¡£ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ºäËÜ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤È¤â¤Ë¶ä°Ê¾å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£