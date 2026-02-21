¡Ö¥¥à¡¦¥è¥Ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¡Ä¡×Æ¼¥á¥À¥ëÃæ°æ°¡Èþ¤Î¡È²÷µó¡É¤Ë´Ú¹ñÁûÁ³¡¡È´¤µî¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¾ÝÄ§¡×
17ºÐÃæ°æ°¡Èþ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â°ìÂç»ö
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬ºÇ½ª³êÁö¤Ç140.45ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×219.16ÅÀ¤È¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ãæ°æ¤¬Ã£À®¤·¤¿¡È²÷µó¡É¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡×¤Ï20Æü¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î17ºÐ¾¯½÷¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡ª¡È´Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡É¥¥à¡¦¥è¥Ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥à¡¦¥è¥Ê¤È2¶¯ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤ÎÂçµÏ¿¤ò¡¢17ºÐ¤Î¿·±Ô¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡¡µ»ö¤ÏÃæ°æ¤Î17ºÐ298Æü¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ç¤¢¤ê¡ÖÎò»Ë¤ò¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñÅö»þ¤ÎÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö19ºÐ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ò¡ÖÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»12²ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¥¥à¡¦¥è¥Ê¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¡Ö½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î2¶¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃæ°æ¤Î³èÌö¤ËÊ¨¤¯¸½¾õ¤ò¡ÖÀõÅÄ¤ÎµÏ¿¤ò17ºÐ¤Î¿·±Ô¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï´üÂÔ´¶¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë