¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£³²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²²ó£³£µµå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï´Ý»³¤òÃæÈô¡¢À¾Â¼¤òÆóÈô¡¢°ËÆ£¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¤ï¤º¤«£¹µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¡££²²ó¤Ï£²»à¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¡¢ËÌÂ¼¤ËÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¸Å²ì¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï°ì»þÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É£±£µÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯£·ÅÙ¡Ë¤Ç£²¾¡£³ÇÔ¡££±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢£³²ó¤òÅê¤²£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£²»Íµå£±Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤Æ£µ£±µå¡£¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹£²£°£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡ËÁ°¤ä¤Ã¤¿¥ß¥¹¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ø·ë²Ì¤¬¡ÊÂç»ö¡Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÁ°Äó¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£