¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙºÇ½ª³Ú¾Ï Á°ÊÔ¤Î±ÇÁü²ò¶Ø¡¡ÈÖ³°ÊÔ¡Ö¤«¤±¤À¤¹¥â¥Ê¥«¡×YouTube¸ø³«¤Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ¡Ê4·î24Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6·î6Æü¤Ë¹õÂô¤È¤â¤è¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù9²óÌÜ¤À¤è¡ª±§¼£¤Ç¤ªº×¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°»Ñ¤Î¹âºäÎïÆà¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙºÇ¿·±ÇÁü
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1´ü¤ÎBlu-ray¤Ë¤·¤«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖ³°ÊÔ¡Ø¤«¤±¤À¤¹¥â¥Ê¥«¡Ù¤¬3·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ï¡¢µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂç¿Íµ¤¿áÁÕ³Ú¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÌ±§¼£¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤òÉñÂæ¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦²«Á°µ×Èþ»Ò¤¬Ê³Æ®¤¹¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2015Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ò3´ü¡¢·à¾ìÈÇ¤äÆÃÊÌÊÔ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¤Ê¤É5ËÜ¤òÀ©ºî¤·¡¢ºòÇ¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ë¤ÆÆ²¡¹¤Î´°·ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¶â¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿ËÌ±§¼£¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤¬î²¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¡£¥É¥é¥à¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¹âºäÎïÆà¤ÎÍ¦»Ñ¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ëÉô°÷°ìÆ±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï²¿¤Î¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë²«Á°µ×Èþ»Ò¤¬ÉôÄ¹¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ºÝ¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÁ°ÉôÄ¹¤ÎµÈÀîÍ¥»Ò¡¢ÉûÉôÄ¹¤ÎÃæÀî²Æµª¤Î¿·µ¬¥Ü¥¤¥¹¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤â¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î6Æü¤Ë¤Ï·àÃæ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë±§¼£»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù9²óÌÜ¤À¤è¡ª±§¼£¤Ç¤ªº×¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«ºÅ¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¹õÂô¤È¤â¤è¡¦Ä«°æºÌ²Ã¡¦ËÅÄË¨³¨¡¦°ÂºÑÃÎ²Â¡¦¸Í¾¾ÍÚ¤Î5¿Í¡£ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¡¢¿·µ¬½ñ¤²¼¤í¤·¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡¢¤½¤·¤Æ¿·¾ðÊó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1´ü¤ÎBlu-ray¤Ë¤·¤«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤ÈÖ³°ÊÔ¡Ø¤«¤±¤À¤¹¥â¥Ê¥«¡Ù¤¬¡¢3·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢YouTubeµþ¥¢¥Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Î¡È¤â¤Ê¤«¡É¤È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤ÐÊä·çÉô°÷¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Ê¤«¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤â¤Ê¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±¢¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
