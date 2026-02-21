¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡ÙÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¡Ö°ìÀÚ¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡À¼ÌÀ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ØÆü¥×¡Ù¡ØÆüËÜÈÇ¥×¥Ç¥å¡Ù¡ËÂè4ÃÆ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¿·À¤³¦¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡Ù¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢21Æü¤Ë¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ´ÑÍ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÀ¼ÌÀ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¸ø³«
¡¡¡ÖÈÖÁÈ´ÑÍ÷¸¢Íø(¸½¾ìÉ¾²Á)¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖËÜÈÖÁÈ¤Î´ÑÍ÷¸¢Íø¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¤ò°ìÀÚ¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÅöÁª·ô¤Î¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅöÁª·ô¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤Î¾ùÅÏ¤äÃ¼Ëö¤ÎÂßÍ¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ¤âÉÔÀµ¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÍ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¡¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¼ÌÀÁ´Ê¸
¡Ú½ÅÍ×¡ÛÈÖÁÈ´ÑÍ÷¸¢Íø(¸½¾ìÉ¾²Á)¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
