°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡±ä¾ÆÂ³¤Ìó8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¡¡»Ô¤Ï21Æü¸á¸å1»þ¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉôÎ©¤Á¾å¤²
19ÆüÌë¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Çµ¯¤¤¿·úÊª²ÐºÒ¤«¤éÈô¤Ó²Ð¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï21Æü¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤ÎºàÌÚÅ¹¤ä½»Âð¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ7Åï¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ËÈô¤Ó²Ð¤·»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤«¤é¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ï¤ìÍÕ¤Ê¤ÉÁðÌÚ¤Î±ä¾Æ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢21Æü¸áÁ°8»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
21ÆüÄ«¤â¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê1µ¡¤È¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê3µ¡¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤ÏÆî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤È¤³¤íÄÃ²Ð¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¤Ï¡¢21Æü¸á¸å1»þ¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£