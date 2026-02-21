¡Ö°ÜÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤¿¡×È¯¸À¤ÇFA¤¬Ä´ºº¤â¡Ä¥Þ¥óU¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½èÊ¬¤Ï²¼¤µ¤ì¤º
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ë½èÊ¬¤Ï²¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤äÆ±¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ï2·î¾å½Ü¤Ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤¬¿¼¹ï¤ÊÀ¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢·ÐºÑÅª²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö900Ëü¿Í¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï°ÜÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¶áÇ¯¤Î°ÜÌ±Î®Æþ¤ÎµÞÁý¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï°ìÉô¤«¤é¤Ï»Ù»ý¤òÆÀ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿¢Ì±ÃÏ²½¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¡ÖÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¸Ø¤ê¹â¤¯¡¢´²ÍÆ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ñ¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ë¼Õºá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ï¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢·üÇ°¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢´ÉÍý¤µ¤ìÅ¬ÀÚ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤¿°ÜÌ±ÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤Ï¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Î°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È¯¸À¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¸þ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËFA¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëºÝ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Æ±»á¤Ë¤Ï½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
