¡ÖËÜÅö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤»¤Æ¡ª¡×¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡É¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ö¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Í¡ª¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥µ¥é¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Ï(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤¬ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤È2¿Í¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤ÎPSY¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¡Ä¸ÞÎØ¤Ç¸«¤»¤¿¡È¶á±Æ¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2002Ç¯¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥µ¥é¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤ÎPSY¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉ×¤ËPSY¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀïÃæ¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë±³¤Ä¤°·¤¤¡£¤ª´ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤»¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¾Úµò¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¡×¤È¡¢È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]