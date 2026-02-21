¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¾®ÎÓ¿ðµ¨¡¡Íî¼Ö¤«¤é¶Ã¤¤Î1Ãå¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡ÈÁöÇÏÅô¸õÊä¡É
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡6R¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓ¿ðµ¨¡ÊÀî¸ý¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤¬35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£Ä«¤ÎÎý½¬¤ÇÍî¼Ö¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Àî¸ý¤ÎÃç´Ö¤òÃæ¿´¤Ë·üÌ¿¤ÎºÆÀ°È÷¡£»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é4¼þÌÜ¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£ÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÍµÈÃ¤Ìé¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¾®ÎÓ¡£¼þ°Ï¤Î¡ÖºÒ¤¤Å¾¤¸¤ÆÊ¡¤À¤Ê¡×¡ÖÇÈßÑËü¾æ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤«¤·¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÍî¼Ö¸å¤â²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£É¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡17Æü¤ÎÅöÍó¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÍ¾¾¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¤ª°ËÀª»²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Íî¼Ö¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª°ËÀªÍÍ¤Ï¶Ã¤¤Î·ëËö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£ËàÌï¤¬²£¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤éÍî¼Ö¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¡£¾®ÎÓ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î·ã¤·¤«¤Ã¤¿35ºÐ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÆü¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤ÎÁöÇÏÅô¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¤·¤ß¤¸¤ß¤È¾®ÎÓ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£