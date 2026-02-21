ÊÁËÜÍ¤¡¡Âç²Ï¶¦±é¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Âð¤Ë¤âÍè¤ë¤Û¤ÉÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼èºàÁê¼ê¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤«¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤Î¶âÅÄÅ¯¡£2¿Í¤Ï2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¿©»ö¤Ã¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ë¡£°ì¼¡²ñ¡¢Æó¼¡²ñ¡¢»°¼¡²ñ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ËÍ¤¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡£¤Ç¡¢Í¤¤µ¤ó¤Î¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¤½¤ì¤¬Ä«¤Î6»þ¡£¥Ù¥í¥Ù¥í¤À¤·µ²±¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÈþÌ£¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¤«¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ë¤ª¤«¤¤¢¤Ã¤¿¤éÌ£³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶âÅÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¡È²¿¿©¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ëè²ó¿·Á¯¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤âËè²ó¿·Á¯¤Ë¡È¤¦¤Þ¤¤¤ÍÍ¤¤¯¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÈÍ¤¤µ¤ó¤¬°û¤ó¤Ç¡¢¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÀèÇÚ¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¬Í¤¤µ¤ó¤Î²È¤Ë2¿Í¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ê´Ø·¸¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£