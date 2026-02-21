¡ÈÆü¥×¿·À¤³¦¡É¡¡ÈÖÁÈ´ÑÍ÷¸¢Íø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¹Ô°Ù½ä¤êÃí°Õ´µ¯¡¡¡Öµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡¡¿·À¤³¦¡×¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ´ÑÍ÷¸¢Íø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±X¤Ë¡ÖÈÖÁÈ´ÑÍ÷¸¢Íø(¸½¾ìÉ¾²Á)¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜÈÖÁÈ¤Î´ÑÍ÷¸¢Íø¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¤ò°ìÀÚ¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¡¢ÅöÁª·ô¤Î¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅöÁª·ô¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤Î¾ùÅÏ¤äÃ¼Ëö¤ÎÂßÍ¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ¤âÉÔÀµ¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÍ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¡¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾ìÉ¾²Á¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤ÏË¡Îá¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¡ÖÆü¥×¡×¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¿Íµ¤¡£101¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£19Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖJO1¡×¡¢21Ç¯¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖINI¡×¡¢23Ç¯¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖTHE GIRLS¡×¤Ç¤Ï¡ÖME:I¡×¤È¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£