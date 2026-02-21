WBC¤Î¡È¥»¥ó¥¿¡¼µ¯ÍÑ¡É¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡Ö¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ø¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 8-1 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü)
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½éÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£WBC¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯´Ö¤Ç1ÅÙ¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¸«¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¡Ö¸«¤¨Êý¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1ÊâÌÜ¤âÊÌ¤ËÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Î´¶¤¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¸«¼º¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÆþ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï·ë¹½¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WBC¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ì¥Õ¥È¡¢¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼é¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£WBC¤Ç¤Î¹¶¼é¤ÎÌöÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£