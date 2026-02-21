½Õ¤«¤é¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËiPhone¡×¤È¾ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Android¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
iPhone¤ÈAndroid¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î°ã¤¤
¤Þ¤º²Á³ÊÂÓ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£Apple¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢iPhone¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10Ëü±ßÂæ¤«¤é20Ëü±ßÁ°¸å¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢iPhone 17 Pro¤Ï17Ëü9800±ß¤«¤é¡¢iPhone 17 Pro Max¤Ï19Ëü4800±ß¤«¤é¡¢iPhone Air¤ÈiPhone 17¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì15Ëü9800±ß¤È12Ëü9800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èæ³ÓÅª²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆiPhone 16e¤Ï9Ëü9800±ß¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â10Ëü±ßÁ°¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï20Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÆþ³Û¤Ï´õË¾¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Ï²Á³ÊÂÓ¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¿ôËü±ßÁ°¸å¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï5Ëü±ß～10Ëü±ßÄøÅÙ¡¢¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï15Ëü±ß～20Ëü±ßÄ¶¤¬°ìÈÌÅª¤Ê²Á³ÊÂÓ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï²Á³Ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Êº¹¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«
Îã¤¨¤Ð¡¢iPhone 17 Pro 256GB¡Ê17Ëü9800±ß¡Ë¤È¡¢5Ëü±ßÂæ¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó12Ëü±ßÁ°¸å¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£iPhone 16e 128GB¡Ê9Ëü9800±ß¡Ë¤È6Ëü±ßÂæ¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤òÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢4Ëü±ßÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤¬¡¢SNS¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤âºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Á³Êº¹¤Ïµ¡¼ï¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÈAndroid¤Î´ðËÜÅª¤Ê°ã¤¤
²Á³Ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£iPhone¤ÏAppleÆÈ¼«¤ÎiOS¤òÅëºÜ¤·¡¢ÁàºîÂÎ·Ï¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬iPhone¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Çー¥¿¶¦Í¤äÀßÄê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Android¥¹¥Þ¥Û¤ÏGoogle¤ÎAndroid OS¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ー¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤äÀÇ½¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓ¤äÍ½»»¤Ë±þ¤¸¤ÆºÙ¤«¤¯Áª¤Ù¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢iPhone¤ÏOS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÄó¶¡´ü´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü´ÖÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Android¤Ïµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹â¹»À¸¸þ¤±¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤Î»ëÅÀ
¹â¹»Æþ³Ø»þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¹ØÆþ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®Èñ¤äÊÝ¾ÚÈñÍÑ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Áí³Û¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²èÌÌ³ä¤ì¤Ê¤É¤Î½¤Íý¥ê¥¹¥¯¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉéÃ´¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ìÊý¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Ï½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÍ½»»¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
iPhone¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é20Ëü±ßÄøÅÙ¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢iPhone 17 Pro¤Ï17Ëü9800±ß¤«¤é¡¢iPhone Air¤ÈiPhone 17¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì15Ëü9800±ß¤È12Ëü9800±ß¤«¤é¡¢iPhone 16e¤Ï9Ëü9800±ß¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Ï¿ôËü±ßÂæ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¯¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôËü±ß～½½¿ôËü±ß¤Î²Á³Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Êº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤ä²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ÈÍÑ´ü´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ÈÈñÍÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°Íý¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
