¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò°ìÀÚ¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤·¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂÕËý¤À¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µÆÃÏÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò£±»î¹ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÈÖµ¼Ô¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤ò£Í£Ì£Â¥¢¥×¥ê¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¼«ÂÎ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò°ìÀÚÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï£±·î¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤ÎÃÏ¸µÊü±Ç¸¢¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Ä´À°¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡££Í£Ì£Â¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£×£Æ£Õ£Ì¡¡£Á£Î£Î£Ï£Î£Ã£É£Î£Ç¡×¤Ï¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÈºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬¥µ¥Ó¤òÍî¤È¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤½¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤â¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Îà¥Î¡¼£Ô£ÖáÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ´Éô¤ò¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò£±»î¹ç¤âÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂÕÂÆ¤Ê¤ä¤êÊý¤Ë»×¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤âÈà¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Ï¼ç¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÌÜÅª¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´ÑÀï°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£