À¼Í¥¡¦ÀÐÀî³¦¿Í¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆü·çÀÊ¤òÈ¯É½¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×±Æ»³ÈôÍºÌò¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×ÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦ÀÐÀî³¦¿Í(32)¤¬21Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±Æü³«ºÅ¤Î¡ÖÂè22²ó ¾ÅÆîÆ£Âô¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¦ÀÐÀî³¦¿Í¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ2·î21Æü(ÅÚ)¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØÂè22²ó ¾ÅÆîÆ£Âô¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°Ù¡¢µÞî±½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö´Ø·¸¼ÔÊÂ¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿Æ£Âô¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£