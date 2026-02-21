Netflix½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê±Ç²è¡Ë¡ØThis is I¡Ù½éÅÐ¾ì1°Ì¡¢¡ØÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡Ù5ºîÉÊÆ±»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú2/9/26 - 2/15/26¡Û
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2·î9Æü¡Á2·î15Æü¡Ë¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2·î10Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ØThis is I¡Ê¥Ç¥£¥¹ ¥¤¥º ¥¢¥¤¡Ë¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç¤â10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØThis is I¡Ù¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡ÊË¾·î½Õ´õ¡Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ï3½µÏ¢Â³¤Ç¡¢Netflix±Ç²è¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2·î20Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸åÊÔ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Î¸ø³«¤ò2·î20Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤¬Éâ¾å¡£Á°ÊÔ¤Ï¡¢1·î1Æü¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é6½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¡¢6°Ì¡¢7°Ì¡¢8°Ì¡¢9°Ì¤Ï¡¢¿·ÅÄ¤¿¤Ä¤ª¸¶ºî¤Î¥ä¥¯¥¶Ì¡²è¤ò°ËÆ£·òÂÀÏº¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º5ºîÉÊ¤¬Æ±»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Netflix¤ÇÂè1¾Ï¡ÁÂè8¾Ï¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½éÇÛ¿®¤ÎÂè5¾Ï¡ÁÂè8¾Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè1¾Ï¤¬TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎË½ÎÏÃÄ¡Ö¿·Á¯ÁÈ¡×¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¡¦¶áÆ£ÀÅÌé¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ï¡Ö¥«¥¿¥®¤È¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÇÁíÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤âÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¹³Áè¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±Î½¤Ø¤ÎÎø¿´¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê2·î9Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
1¡§This is I¡Ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê½µ¿ô¡§1¡Ë
2¡§Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ê4¡Ë
3¡§¶µ¾ì Reunion¡Ê7¡Ë
4¡§ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡¡Âè5¾Ï¡Ê1¡Ë
5¡§¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ê4¡Ë
6¡§ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡¡Âè6¾Ï¡Ê1¡Ë
7¡§ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡¡Âè8¾Ï¡Ê1¡Ë
8¡§ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡¡Âè7¾Ï¡Ê1¡Ë
9¡§ÀÅ¤«¤Ê¤ë¥É¥ó¡¡Âè1¾Ï¡Ê3¡Ë
10¡§º£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ê2¡Ë
