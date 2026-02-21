ÊÁËÜÍ¤¡¡¼ÂÄï¡¦ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¡Ö³ä¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤·»Äï¡×¡¡ºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤â¸À¤¤¹ç¤¦Ãç¤âÉ¬¤º¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Äï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê36¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬Î¾¿Æ¤¬Ì¾Í¥¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö»þÀ¸¤È¤â¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¿Æ¤ÎÏÃ¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Çµï¤È¤«¡¢»þÀ¸¤ÏÉñÂæ¤È¤«¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤¿¤è¡É¡È¤Ê¤ó¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡È¿ÆÉã¤â¤¦¸«¤¿¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¡£¿ÆÉã¤¬¸«¤¿¤é´¶ÁÛ¤Ï·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£³ä¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤·»Äï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¤½¤ì¤³¤½ºÇ¶áYouTube¤Ç°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¦¤Á¤ÎÄï¤¬¤¦¤Á¤ÎÄï¤¬¤Ê¤ó¤«YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥²¡¼¥à¼Â¶·¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏÀ¨¤¤ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£