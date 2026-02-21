Mrs. GREEN APPLE¡¢2025Ç¯À¤³¦¥¢¥ë¥Ð¥àÇä¾å¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Î²÷µó ÆüËÜ¿ÍÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Æ¥ó¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡ÊIFPI¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖIFPI Global Album Chart 2025¡×¤Ç10°Ì¤Ëµ±¤¡¢½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹Í»¡Áê¼¡¤¤¤ÀºÇ¿·MVÏÃÂê
2025Ç¯7·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2´ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Û¤«¡¢¿·Ï¿¶Ê¤â´Þ¤àÁ´19¶Ê¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Billboard JAPAN¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÎß·×Ëç¿ô¤Ï1,029,401Ëç¡Ê¡Á2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Çä¾å1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë12ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Life of a Showgirl¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1°Ì ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È ¡ÖThe Life of a Showgirl¡×
2°Ì ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó ¡ÖI¡Çm The Problem¡×
3°Ì KPop Demon Hunters ¡ÖKPop Demon Hunters¡×
4°Ì ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼ ¡ÖDeBÍ TiRAR MáS FOToS¡×
5°Ì ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼ ¡ÖShort n¡Ç Sweet¡×
6°Ì Stray Kids ¡ÖKARMA¡×
7°Ì SZA ¡ÖSOS¡×
8°Ì ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¡ÖHIT ME HARD AND SOFT¡×
9°Ì ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬ ¡ÖMAYHEM¡×
10°Ì Mrs. GREEN APPLE ¡Ö10¡×
11°Ì ¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼ ¡ÖGNX¡×
12°Ì SEVENTEEN ¡ÖHAPPY BURSTDAY¡×
13°Ì ¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥¤ ¡ÖSo Close To What¡×
14°Ì ¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É ¡ÖHurry Up Tomorrow¡×
15°Ì ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼ ¡ÖMan¡Çs Best Friend¡×
16°Ì ENHYPEN ¡ÖDESIRE : UNLEASH¡×
17°Ì ¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¥¢¥ó ¡ÖThe Rise and Fall of a Midwest Princess¡×
18°Ì ¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹ ¡ÖThe Secret of Us¡×
19°Ì ROSÉ ¡Örosie¡×
20°Ì ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È ¡ÖTHE TORTURED POETS DEPARTMENT¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹Í»¡Áê¼¡¤¤¤ÀºÇ¿·MVÏÃÂê
¢¡¥ß¥»¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢½é¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
2025Ç¯7·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2´ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Û¤«¡¢¿·Ï¿¶Ê¤â´Þ¤àÁ´19¶Ê¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Billboard JAPAN¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÎß·×Ëç¿ô¤Ï1,029,401Ëç¡Ê¡Á2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖIFPI Global Album Chart 2025¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È ¡ÖThe Life of a Showgirl¡×
2°Ì ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó ¡ÖI¡Çm The Problem¡×
3°Ì KPop Demon Hunters ¡ÖKPop Demon Hunters¡×
4°Ì ¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼ ¡ÖDeBÍ TiRAR MáS FOToS¡×
5°Ì ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼ ¡ÖShort n¡Ç Sweet¡×
6°Ì Stray Kids ¡ÖKARMA¡×
7°Ì SZA ¡ÖSOS¡×
8°Ì ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¡ÖHIT ME HARD AND SOFT¡×
9°Ì ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬ ¡ÖMAYHEM¡×
10°Ì Mrs. GREEN APPLE ¡Ö10¡×
11°Ì ¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼ ¡ÖGNX¡×
12°Ì SEVENTEEN ¡ÖHAPPY BURSTDAY¡×
13°Ì ¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥ì¥¤ ¡ÖSo Close To What¡×
14°Ì ¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É ¡ÖHurry Up Tomorrow¡×
15°Ì ¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼ ¡ÖMan¡Çs Best Friend¡×
16°Ì ENHYPEN ¡ÖDESIRE : UNLEASH¡×
17°Ì ¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¥¢¥ó ¡ÖThe Rise and Fall of a Midwest Princess¡×
18°Ì ¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹ ¡ÖThe Secret of Us¡×
19°Ì ROSÉ ¡Örosie¡×
20°Ì ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È ¡ÖTHE TORTURED POETS DEPARTMENT¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û