Åìµþ£Ö¤Î£Ï£Â¤Çºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ÎÊ¿ÃÒ¹¤¬Ä®ÅÄÀï¤ËÍè¾ì¡Ö¤¿¤Ã¤¿£±»î¹ç¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ä»ä¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Åì¢¦Âè£³Àá¡¡Åìµþ£Ö¡½Ä®ÅÄ¡Ê£²£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤ÎÅìµþ£Ö¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç£³°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Î£Ï£Â¤Çºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¶âÂô¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿Ê¿ÃÒ¹»á¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£Åìµþ£Ö¥æ¡¼¥¹¡¢Ë¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Åìµþ£Ö¤Ë¤Ï£²£°£±£·¡Á£²£°£²£´Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤ÇºßÀÒ¡£ºßÀÒÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎËÁÆ¬¤ÇÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö£Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££³Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î»ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î³§ÍÍ¡£Ìó£¸Ç¯È¾¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¡¢£±£¸Ç¯¡¢£²ÅÙ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢£Ê£±¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿£±»î¹ç¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¹ï¤ó¤À¤³¤ÎµÏ¿¤Ï»ä¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢±¿±Ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡££±£³Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯£Ê£²»þÂå¤ò»Ù¤¨¡¢£Ê£²¤Ç¤Ï£²£±£°»î¹ç£±£²ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ê£±¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµÏ¿¤Ï£±»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£±Ê¬¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´î¤Ó¤â¶ì¤·¤ß¤â¥¿¥¤¥é¤È¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¡£Ê¿ÃÒ¹¡×¤È¤Î²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£