¡Ú³ÚÅ·¡ÛÃæÅçÂçÊå¤¬£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¡¡¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡³ÚÅ·¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£±Æü¡¦¶âÉð¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£±¡¢£²²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÌµ»à»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¡¢£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Ìî¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ø¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥Á¡¼¥à½éÆÀÅÀ¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦±Û¤¨£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£ºòµ¨¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿£²£´ºÐ¤¬¡¢£³Ç¯ÌÜ¤â½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£