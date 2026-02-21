¹â»ÔÁíÍý¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ °ÛÎã¤Î¡ÈÌî¼¡¤Ê¤·¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼ ²»´îÂ¿½Ù»á¡ÖÌî¼¡¾·³¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÍîÁª¤·¤¿¡× ÀôË¼Êæ»á¡ÖÆâÍÆ¤Ï°Õ³°¤È±óÎ¸¤¬¤Á¡×
¡¡20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡£±éÀâÃæ¡¢Ìî¼¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌî¼¡¤Ï¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤³¤Î±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µ»²±¡µÄ°÷¡¦²»´îÂ¿½Ù»á¤È¸µÌÀÀÐ»ÔÄ¹¡¢»²±¡µÄ°÷¡¦ÀôË¼Êæ»á¤¬¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»²µÄ±¡¤è¤ê½°µÄ±¡¤ÎÊý¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤¬¹ñ²ñ¤Î´·½¬¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÌî¼¡¾·³¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ìî¼¡¤ÇÍÌ¾¤ÊÊý¡¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡ÖÏÃ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìî¼¡¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆâÍÆÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿³ä¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È±óÎ¸¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î±éÀâ¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±éÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡£SNS·Ï¤Ï¤¹¤´¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬Åª¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Ìî¼¡¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àô»á¤Ï¡ÖËÜ²ñµÄ¤Ï¸¶¹Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ë»þ¤Ï¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¿ÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø°ã¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ²ñµÄ¤ÏÀÅ¤«¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë