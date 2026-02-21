¡ÖÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìÅÙ¤âÈ´¤±¤Ê¤¤¡×¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿21ºÐ²øÊªFW¡¢¥É¥¤¥Ä½éÀèÈ¯¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹óÉ¾¡ÖCB¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é£²Éô¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎFWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤¬¡¢Á°Àá¤Î¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯Àï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹â»þÂå¤Ï£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¡Ö²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¸Å¹ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ËÆþÃÄ¡£24Ç¯£±·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬11»î¹ç¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤¬£±¡Ý£µ¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤º¤Ë58Ê¬¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤â¼ê¸·¤·¤¤¡£¡Øka-news.¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥À¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä³èÌö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¯¥À¤Ï¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾¡Íø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î·ø¸Ç¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤Ï¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï´°Á´¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¹¶·â¤ËÁ´¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£±»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¡£¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï15²ó¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò´Þ¤à6.7¥¥í¤òÁöÇË¤·¤¿¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®30.9¥¥í¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢£²Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ô»ú¤À¡£Ìó£±»þ´Ö¤Ç£¶²ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï17¡ó¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÎÉ¤¤À®ÀÓ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡££·ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ´¤Æ·Ò¤¤¤À¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¤Ï£±ËÜ¤â½Ð¤µ¤º¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìÅÙ¤âÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Û¤í¶ì¤¤ÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´üÂÔ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
