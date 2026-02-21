¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈWBC½Ð¾ì¡É¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»î¤ß¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¡¡Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¡¢·üÇ°¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤à¤·¤í½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÉÔÂ
¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥êー¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢WBC¤Ë´Ø¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»î¤ß¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£3Ç¯Á°¤Ë´ÑÀï¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤è¡£°ìµå°ìµå¤ËÅ£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨¡Ä¡ÄÅê¼ê¿Ø¤¬3·î¤Ë¤¢¤Î¶¯ÅÙ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢10·î¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯²æ¡¹¤Î·×²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç½àÈ÷¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀï¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤Ë¤Ï·üÇ°ÅÀ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥«¥ë¡¦¥íー¥êー¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¡¢ÍÚ¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤à¤·¤í½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êáµå»þ¤ÎµÓ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤¹¤éÉ¬Í×¤À¡£Áª¼ê¤´¤È¤Ë¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¡ÊWBC³«ºÅ¤Ï¡ËÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¹¥¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÔÀ®ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡¢Êá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤ä¥Þ¥¤¥ÊーÁª¼ê¤â´Þ¤á¤ë¤È·×8¿Í¤¬³Æ¹ñÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤È¤³¤í¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤Ê¤¯µ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£