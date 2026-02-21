ÂÐÊÆÅê»ñÂè°ìÃÆ¡¢¥È¥é¥ó¥×Î®¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡ÙÅ¾´¹¤ÈÂÐÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈºÇÂç²½¤ò¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
¤ª¶â¤ÏÆüËÜ¡¢·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¹¥¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·èÄê¸¢¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£°Æ·ï¤òÁªÄê¤·¤ÆÂçÅýÎÎ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë»ð¤ëÁ°¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¶¨µÄ°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ú¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤ì¤É¡¢·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë¡ÖÉÔÊ¿Åù¤Ê¡×¼è¤ê·è¤á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÊ¿Åù¤Ê¼è¤ê·è¤á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Ê³°¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°Æ·ïÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆüËÜÂ¦¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÆþ¤ì¹þ¤á¤ë¤«¤¬¡¢ÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤Æ¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ
3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¦¤Áµ¬ÌÏ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò·úÀß¤¹¤ë°Æ·ï¤Ç¤¹¡£»ö¶È³Û¤Ï333²¯¥É¥ë¡Ê5.2Ãû±ß¡Ë¤Ç¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤ÏÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢Æ±¤¸¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëAI³«È¯ÍÑ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·Ï´ë¶È¤¬´Ø¤ï¤ëÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤äÈ¯ÅÅµ¡¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢µ¡´ï¤Î¶¡µë¤Ë¡¢Åì¼Ç¡¢ÆüÎ©¡¢»°É©ÅÅµ¡¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëAI¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤¬¼¡¤Î·ÐºÑÇÆ¸¢¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëï®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÆüÊÆ¶¨ÎÏ¤Ë¤â¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÌýÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤à¤±ÀÑ¤ß½Ð¤·´ðÃÏ·úÀß
º£²ó¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢°¿¤¤¤ÏÂè3¹ñ¤Î´ë¶È¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¤Î2¤Ä¤Î°Æ·ï¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·úÀß¡Ê»ö¶ÈÁí³Û21²¯¥É¥ë¡¢3300²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÐÌý´ØÏ¢´ë¶È¡£¾¦Á¥»°°æ¤äÆüËÜÀ½Å´¡¢JFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢»°°æ³¤ÍÎ³«È¯¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ØÏ¢µ¡´ï¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¡¼¥ë¥ª¥¤¥ëÈ¯¸«°ÊÁ°¡¢ÀÐÌýÍ¢Æþ¹ñ¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢¸µ¡¹¡¢¸¶ÌýÍ¢½Ð¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Ð¤·»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤¬Í¢½ÐÁýÂç¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤ë»ö¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¤á¤¶¤¹¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ç¤Î¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê»ö¶Èµ¬ÌÏ6²¯¥É¥ë¡¢900²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¥Ç¥Ó¥¢¥¹¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë°°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¹©¶È¤ä¥Î¥ê¥¿¥±¤¬À½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤Î¹Å¤µ¤«¤é¡¢ÀÚÃÇ¤ä¸¦Ëá¤Ê¤É¤Î¹©ºîµ¡³£¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õÉôÉÊÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢¹â²¹¹â°µ¤Ç¤âºîÆ°¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤äÃæ¹ñ¤¬¡¢¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¶¡µë¤Î9³ä¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤âÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Ê¤É·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ÎÆ»¶ñ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤ªÆÀ°Õ¤ÎÊä½õ¶âÀ¯ºö¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÈÍ¥°Ì¤ò¼Â¸½¤·Â¾¹ñ¤Î¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½ÅÍ×»ºÊª¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤¬¶¦Æ±¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢½½Ê¬¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬É¬Í×
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âè°ìÃÆ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜÂ¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤À¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Ë°Æ·ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´±Î½ÁÈ¿¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤äEU¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷¤äµ¡´ï¤ÎÇ¼Æþ¤ä¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë»º½ÐÊª¤ÎÄ´Ã£¤Î²Á³Ê¤ä¾ò·ï¤Ï¡¢º£¸å¡¢¸ÄÊÌ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»ñ¶âÌÌ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤äÍ»»ñ¤Î³Û¤ä¾ò·ï¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ñ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤¬ÆüËÜËÇ°×ÊÝ¸±¡ÊNEXI¡Ë¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¼õ¤±¤ÆÍ»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶âÍø¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âè°ìÃÆ¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÍø¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤Î¸ÄÊÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ø¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾Ç¤²ÉÕ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅª»ñ¶â¤ËÂ»¼º¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¥¢¥Ô¡¼¥ëÍ¥Àè¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¥ê¥¹¥¯
¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê·ãÀï½£¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥µ¥¹½£¤âÁªµó¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ÅÍ×½£¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î°Æ·ï¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÂÐÊÆÅê»ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¾È½¤Î°¤¤¼«¤é¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤òÀµÅö²½¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ç¶¼¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë·Á¤Ç¡¢°Æ·ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ¯¸¢¤¬¸òÂå¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ºÆ¤ÓÃ¦ÃºÁÇ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢µðÂç¤Ê²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ä¸¶Ìý³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ß¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó·è¤Þ¤Ã¤¿Âè°ìÃÆ¤ÏÁí³Û5500²¯¥É¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤À1³ä¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ºî¶È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¡¢À¯ÉÜ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
ÇÅËà Âî»Î¡ÊBS-TBS¡ÖBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë