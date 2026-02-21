¡Ú¤Ò¤á¤¸¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÛºòÇ¯¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÅÄÃæ°ì¹ª±¹¼Ë¤Î¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿Âç´ï¡É°µ¾¡¡¡Éã¤ÏG1¤Ç3¾¡
¡¡17Æü¤Î3R¡¦C3¥¯¥é¥¹¡Ê¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç6ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¥«¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê²´4¡áÅÄÃæ°ì¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤À¡£ºÇÆâÏÈ¤òÍø¤·¤ÆÆ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì¤òÄÉÁö¡£·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï°È¾å¤Î²¼¸¶Íý¡Ê48¡Ë¤¬º¸¥à¥Á¤ò°ìÈ¯Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤È¿¤Ó¡¢¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î°ÊÍè¡¢8¥«·î°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î½ÐÁö¡£ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¹ÔÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÏºòÇ¯¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÅÄÃæ°ì¹ª±¹¼Ë¡£ÅÄÃæ°ì¹ª»Õ¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥º¥Ö¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»þ·×¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿É¤á¤ÎºÎÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢1³Ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë±¦Á°µÓ¤¬ÍîÅ´¡£°È¾å¤â¡Ö2¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡È¤¢¤ì¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î´°¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ´è¾æ¤Ê·ìÅý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À3ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Àï¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Àè¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê1Æ¬¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ëÇÏ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ï²¼¸¶¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿Âç´ï¤¬Ï¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£