¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢½÷»ÒÂçÀ¸Áê¼ê¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡È°°Õ¤¢¤ëÊÔ½¸¡É¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ýÇ¯¤Î¡È¥¥ì·Ý¡É¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ»³¤¬Á´ÎÏ¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃÝ»³¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤È¤ÏÃÎ¤é¤»¤º¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÌ©Ãå¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎVTR¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡ª¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡ª¡×¤È¡ÈÌÔ¹³µÄ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ê¥¿Å¯Ê¿¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÌî¤«¤é¡¢½÷»ÒÂçÀ¸Áê¼ê¤À¤È¡È·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤¹¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ªÂ´¶ÈÀ©ºî¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡ª¥ª¥ì¤À¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¶â¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¤Î¡È¥¥ì·Ý¡É¤ÇË½Áö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ØÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡ÙÎ®¤Î¡È°Õ¿ÞÅª¤ÊÊÔ½¸¡É¤Ç¡¢°¿Í¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃÝ»³¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢Ì©Ãå¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸Áê¼ê¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëVTR¡£VTR¸å¤ËÃÝ»³¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢´ë¶È¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ß¤ÎVTRÀ©ºî¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¥¢¥Æ¥ì¥³¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¸å¡¢¥ª¥ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤¾¡ª¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤Ë»ö·ïµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡ª¡×¤ÈË½¸À¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
