¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó½éÄ©Àï¡ª¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×»²²Ã¤òÈ¯É½¡Ö30ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê30¡Ë¤¬21Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦25¡Ë¤Ç¡¢Íâ22Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òËÜÈÖÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿Æ£¸¶¡£Âç¹¥¤¤Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ØÏ¢¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÌ°Æ·ï¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ëº§¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö·ëº§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨ÈÝÄê¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢2026Ç¯¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥óÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö2026Ç¯2·î8Æü¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë²¿¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«Âçºå¤Ò¤È¤ê¤ÇÁö¤ë¤Î¤â¤Ê¤¢¡£°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ª¤é¤ó¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÍè¤Þ¤»¤ó¡©¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ©Ãå¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏËÍ¼«¿È¤âÅöÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾Ç¯Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë»²Àï¤Ë¤è¤êÅöÆü¥³¡¼¥¹¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤«¡¢Á°ÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£