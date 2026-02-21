¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡Ö½ÕÀá¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¼¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¿·Ãæ¼°¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É
¡ÊCNN¡ËÃæ¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢±ïµ¯¤¬¤¤¤¤ÀÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡£º£Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤À¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ÕÀá¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å³¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤³¿ô¥«·î¡¢TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÄÌ¾Î¡Ö½ÕÀá¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÅâ¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
Åö½é¤ÏÃæ¹ñ¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¯¿ô¤Î¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£·î²¤½£¤ÇÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç°ìÌö¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤À¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾Î¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢À¶²¦Ä«¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÉþÁõ¡¢¡ÖÅâÁõ¡×¡Ê¥¿¥ó¥¸¥å¥ï¥ó¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÅâÁõ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢17À¤µªÈ¾¤Ð¤Îµ³ÇÏÌ±Â²¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇÏêè¡×¡Ê¥Þ¡¼¥°¥¢¡Ë¤À¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤â¤ÇÁÈ¤ó¤ÀÁõ¾þÅª¤ÊÎ±¤á¶ñ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÙÉô¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«½ÅÍ×¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£Î±¤á¶ñ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥°¥Ü¥¿¥ó¡×¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÈ×Ù«¡×¡Ê¥Ñ¥ó¥³¥¦¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥«¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á¶ß¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ëÅÀ¡§Éã¿Æ¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤é¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÜÍ÷¿ô¤Ï260Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¼ã¤¤½÷À¤¬Ç»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¤¥×¤òÃå¤ÆÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¾ìÌÌ¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢TikTok¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç100Ëü²óÄ¶¤Î±ÜÍ÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤ØÈô¤ó¤À¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CNN¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´°Çä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÉô¤Î¿§¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯X¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÆÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢º£¤ä400¥É¥ë¡ÊÌó6Ëü2000±ß¡Ë¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÃÂêÀ¤È´õ¾¯À¤Ë¤è¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊýÄø¼°¤Î¤ª¤«¤²¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÀ¯³Ø¤¬¸òº¹¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃåÃÏ¤·¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ö¿·Ãæ¼°¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ãå¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ±Â²Åª¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÇÂç¤¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¿·Ãæ¼°¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤Î¼êÃÊ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬³¹Ãæ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢ÇÏÌÌêå¡Ê¥Þ¥ß¥¢¥ó¡¦¥¹¥«¡¼¥È¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý°áÁõ¤Î¸½ÂåÈÇ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤³¤³10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢ÍÌ·ËÅì¡Ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¤¡¦¥ä¥ó¡Ë»á¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹ñ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼«¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤é¤·¤µ¡×¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀäÌ¯¤Ê¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
±Ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¼¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥µ¥é¡¦¥Á¥§¥¢¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿·Ãæ¼°¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¡¢¸½ÂåÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ÈÅú¤¨¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤Ê¤«¤Ç¡×ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡Ö¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎµ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¡×¤ËÂå¤ï¤ëÌÜ¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÅâÁõ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¯Î¬¤äÃæ¹ñ¿ÀÏÃ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±ó¤¶¤±¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢³ØÌä¤ä¡¢ÂÀ¶Ë·ý¤Î¤è¤¦¤Ë¤à¤·¤íÆâÌÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¼ÂÁ©³èÆ°¤Ë´ó¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¾å³¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¹ñ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Éý¹¤¤ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥°¥¤¡¦¥ä¥ó»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹á¹Á¿ÍÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÄÄ´§´õ¡Ê¥¨¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë»á¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Î½ÕÀá¥³¥é¥Ü¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¸½ÃÏ²½¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤Ï¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¼ý±×¤Ï24Ç¯¤Ë10¡óÁý²Ã¡£22Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬36¡óÍî¤Á¤Æ¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤À¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤¬¤À¤ì¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÃæ¹ñ¤é¤·¤¤¤½¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤³¤í¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¤Ë¡ÖºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Þ¥¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖYou met me at a very Chinese time in my life¡×¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤Æ¤âÃæ¹ñÅª¤Ê»þ´ü¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤¹¤ë¥ß¡¼¥à¤¬Î®¹Ô¡£ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¢¿©¡¢·ò¹¯Ë¡¤äµ»½Ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Ë´ð¤Å¤¯¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¶Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ä¿êÂà¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î¼ºË¾¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¾å³¤¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢PR¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¥Á¥¦¡¦¥Ü¡¼¥Ï¥ó»á¤Ï¡¢¡Öº£¤Î²¤ÊÆ¤Ç¡ØÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äÃæ¹ñÊ¸²½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤Û¤¦¤ØÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÂ«¤Í¤ë¡Ø´°àú¤Ê¤è¤í¤¤¡Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡×
SNS¤Ë¤Ï¡¢³¤³°ºß½»¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î´Ö¤Ç¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥â¥¢Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ë½»¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¾¥¦¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ï¥¤¥ó¥«¥é¡¼ÈÇ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢3ËçÇã¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãå¤ÆÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Í¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È³°¹ñ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£¤¿¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉ¬»à¤Ë¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºß³°Ãæ¹ñ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢40Ëü²ó¤¢¤Þ¤ê±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿À£·à¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥µ¥à¡¦¥ê¡¼»á¤È¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥°¥¨¥ó¡¦¥É¥¥¥¤»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ã¤¤¥¢¥¸¥¢·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤¿¤á¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ØÎ¹Î©¤Ä¡£¥í¥±ÃÏ¤ÎÂæËÌ¤Ç¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¤¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥ª¡×¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥¦¥Ç¥£¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ò³«Âó¤·¤è¤¦¤ÈÄÁÆ»Ãæ¤òÂ³¤±¤ëÏÃ¤À¡£
¥°¥¨¥ó¡¦¥É¥¥¥¤»á¤ÏCNN¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾®Æ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥¸¥¢¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£±é½Ð¤ò¤³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãæ¹ñ·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥µ¥ó¥Þ¥Æ¥ª¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ËÌÉô¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ê¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¡ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬³«ÉõÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¡Ø¤ä¤¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¡¢ÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥À¥ê¥óÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤È¤Æ¤âÊÆ¹ñ¿Í¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¸²½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤À¤·¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÎ©¹½Â¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¥°¥¨¥ó¡¦¥É¥¥¥¤»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Ö¤À¤ì¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ²¦Æ»¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ä¤êÊý¤Çº®¤¼¹þ¤ó¤À¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Á¥¦»á¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¡×¤ØÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼õ¤±·Ñ¤°ÅÁÅý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¯³Ø¤Ë¤âº¬¤¶¤·¤¿Éþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥³¥¦Î±¤á¤Ï¡ØÉ½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¤À¡×¤È¡¢¥Á¥¦»á¤Ï¸À¤¦¡£
Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¦Ä«¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤äµ»Ë¡¡¢Ë¥À½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£