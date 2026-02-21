ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡Øº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡Ù
¡¡ºå¿À¤Ï21Æü¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò20Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤«¤éÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏNPB¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0.17¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¡¢ºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBCÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£