£Î£Í£Â£´£¸¡¦Ë§²ìÎé¤¬£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë±Ç¤¨¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¡×¤ÎË§²ìÎé¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¡¡Ë§²ìÎé¡¡£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ý¤ó¤Ã¡Ù¡×½ÐÈÇµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Ë§²ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤À³Ê¤Ç¡Ä¡£»£±Æ¤Î£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï²Æì¤Ç´º¹Ô¡£¥µ¡¼¥¿¡¼¥¢¥ó¥À¥®¡¼¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢£³Æü´Ö¤Ç£³£°¸Ä¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥µ¡¼¥¿¡¼¥¢¥ó¥À¥®¡¼¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¿©¤ÙÊª¤¬¤¹¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¤Ï£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ë§²ì¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë½÷À¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë±ð¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£°û¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë±Ç¤¨¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£²£°ºÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Î»×¤¦à¤¢¤¶¤È¤µá¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡Öº£¤Ï¡Ø»ä¤ò¸«¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ì¤¤¤Ý¤óÎÉ¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀë¸À¤·¤¿¡£