¥¹¥Î¥ÜÂ¼À¥¿´³ñ¡¢ÎÞ¤ÎÆ¼¡¡¶â¡¦¿¼ÅÄçýè½¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸µÂåÉ½¡¦À®ÅÄÆ¸Ì´»á¤¬²òÀâ¡Ö¥Ó¥¿Ãå¡×¤È¡Ö¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ®ÅÄÆ¸Ì´¤µ¤ó¤¬À¸½Ð±é¡£¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ÇÉ¾È½¤ÎÀ®ÅÄ»á¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥á¥À¥ë¤Î¿§¤òÊ¬¤±¤¿¾¡Éé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÆ¼¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÆÀÅÀ¤¬½Ð¤º¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Î¿¼ÅÄçýè½Áª¼ê¤È¤Î¥á¥À¥ë¤òÊ¬¤±¤¿°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÂè£±¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ç¡ËÂ¼À¥Áª¼ê¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÃåÃÏ¤Î»þ¤Ë¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃåÃÏ¤·¤Æ¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤ò·ë¹½É¾²Á¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè£±¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥Î¥ó¥ì¡¼¥ë¤Ç¡Ö½Ä²óÅ¾¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¿¼ÅÄÁª¼ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Î¥ó¡Ê¥ì¡¼¥ë¤«¤é¡Ë¹ß¤ê¤¿»þ¤Î¡È¥Ó¥¿Ãå¡É¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡ÊÃåÃÏ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É£±£²£¶£°¤ò¥¥á¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö¥Ó¥¿¤Ã¤ÈÃåÃÏ¤·¤Æ¤ë¡¢¥Ó¥¿Ãå¤Ç¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£