¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ËÀª¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡ÛÉã¤ÈÁÄÊìÂð¤òË¬Ìä¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¤ª»²¤ê¤â¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥á¥«¥¸»Ñ¤â¸ø³«
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È2¿Í¤ÇÁÄÊì¤Î²È¤Ø¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»°½Å¸©¤Î°ËÀª¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀª¿ÀµÜ¤ä¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¤ª»²¤ê¤â¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤È¤«¤éÉã¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤éÆ±¤¸´é¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃå¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Rocky Mountain Featherbed¤Î¥À¥¦¥ó¤Ç¡ª¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ...ºÇ¶á¤Î°µÅÝÅª¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ç¤¹¡¡501¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
