¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿ÃíÌÜ¤Î¹â³ÛÇÏ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤Îºå¿À£¶£Ò¡¦£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£±Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏÃ±¾¡£´¡¦£³ÇÜ¤Î£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£±Ãå¡££²£°£²£³Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥ÈÅöºÐ¥»¡¼¥ë¤Ç£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Î¹â³ÛÍî»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿´üÂÔÇÏ¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤òÇØ¤Ë£µÈÖÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤Ï¸åÊýÂÔµ¡¡££³¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¤ÈÀä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Àþ¤â¼ê±þ¤¨¤è¤¯È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢°È¾å¤Î¥à¥Á¤Ë±þ¤¨¤ÆÇ÷¤ë¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£²ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤Ç¡¢¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£²Ê¬£²£¶ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Îºå¿À¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¼´É¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤ËÊüËÒ¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±£±£²·î¤Îºå¿À¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¾¯¤·´Ö³Ö¤ò³«¤±¡¢µ÷Î¥¤â£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Î¾¡Íø¤ËÊ¡±Ê»Õ¤â¡ÖÄ´¶µ¤«¤éÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÏ¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜÇÏ¤Î½éÇòÀ±¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´üÂÔÂç¤¤¤¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¹Ô¤±¤ë¤«¡©¡×¡Ö¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤Ç¸«¤¿¤¤¤Í¡£¡×¡ÖÈè¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¸«¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¸µµ¤½Ð¤¿¤ï¡×¡Ö¹â³ÛÇÏ¤À¤±¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÊ¡±ÊÀèÀ¸¤â£²ÀïÌÜ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡£¤Ê¤ó¤»ÃÍÃÊ¤¬ÃÍÃÊ¤À¡×¡Ö¤³¤Î¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤·¤¿µÓ¤ÏÄ¹¤¤¤È¤³¤í¸þ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¡×¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¤«¤Ê¡×¡ÖÆ¬¤¬¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡×¡Ö¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ¡±Ê¤»¤ó¤»¡¼¤â¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡×¡ÖÊüËÒ¤·¤ÆÀÄÍÕ¤«µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤Ç¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÆüËÜ¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ç¹â³ÛÍî»¥ÇÏ¥È¥Ã¥×£µ¡þ
¡¡£±¡¡£¶²¯±ß¡¡¥Ç¥£¥Ê¥·¡¼¡ÊÌÆ¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡ß¥È¥¥¥¶¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£²¡¡£µ²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡ú¡¡¥¨¥à¥º¥Ó¥®¥ó¡Ê²´¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Ç¥ë¥Õ¥£¥Ë¥¢£²¡Ë¡¡
¡¡£³¡¡£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ó¥ë¥´¡Ê²´¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ß¥¤¥ë¡¼¥·¥ô¥¦¥§¡¼¥ô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£³¡¡£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ó¥º¡¼¤Î£²£°£²£µ¡Ê²´¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡ß¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ó¥º¡¼¡Ë
¡¡£µ¡¡£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡¡¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡ß¥³¥ó¥ô¥£¥¯¥·¥ç¥ó£²¡Ë
¡ú°õ¤Ï£±ºÐ¥»¥ê