¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÈÅÄµ±À±¤¬£µ£±£±Æü¤Ö¤ê¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ç£±²ó´°Á´¡¢£±Ã¥»°¿¶¡Ä£²£µÇ¯£³·î¤Ë±¦Éª¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¡¶åÎ¤°¡Ï¡¤Ï£²²ó£°Éõ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄµ±À±Åê¼ê¤¬£²£±Æü¡¢¹ÈÇòÀï¤ÇÇòÁÈ¤Î£´ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£µ£±£±Æü¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡££±²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¡¢£±Ã¥»°¿¶¤È¾å¡¹¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯¿ùËÜ¤Ï¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¤Çº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£²£»³À»¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¤ÇÍ·¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÇòÁÈÀèÈ¯¤Î¶åÎ¤¤Ï£²²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¡£¹ÈÁÈÀèÈ¯¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢£±²óÌµ°ÂÂÇ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤È¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ£²£¶Ç¯¤Î½é¼ÂÀï¤Ç¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£