¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬°ìÎÝ¼ê¤Î¼ººö¤òÍ¶¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿£°¡½£°¤Î£²²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î£±£µ£³¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢º¸Íã¤ØÈôµ÷Î¥½½Ê¬¤Îµ¾Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Íª¡¹¤ÈÀ¸´Ô¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¡¼¥à½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏºòÇ¯¤Ï£±£³£³»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££±£µÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦¹ÅçÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Îº£¥¥ã¥ó¥×¤âËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£