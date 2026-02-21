¡Úµð¿Í¡Û¡Ö£±ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¾¾ËÜ¹ä¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Î½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÈþµ»¡ª¥ª¥¹¥Ê¤ÎÂçÈôµå¤òÇØÁö¹¥Êá
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Èþµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£°¡¼£°¤Î½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬Æâ³Ñ£±£´£·¥¥í¥·¥å¡¼¥È¤òÂª¤¨¤¿ÂçÈôµå¤¬Ãæ·øÊý¸þ¤Ø¡£ÂÇµå¤«¤éÌÜ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÇØÁö¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¡£º¸Íã¤«¤é±¦ÍãÊý¸þ¤ØÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÍî²¼ÃÏÅÀ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¯¾õ¶·È½ÃÇ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïºòµ¨¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£·£¸¼ººö¡£°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¾¾ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¬ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò£±Ç¯´Ö¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤ò´õË¾¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£