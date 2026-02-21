Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡£µðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¡ÖÃÏ°è¡×¤È¤Ï¡©¡ÄµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅú¤¨¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ÏÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏÊÑÆ°¤Î»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢Ê®²Ð¤Ç»à¤Ê¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ³Ø¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃø¼Ô¤¬¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢ÃÏ³Ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÌÀ²÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¾À®³èÍµ»á¡ÊÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¡ÖÇ÷¤ê¤¯¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡© ¤³¤ì¤ÏËü¿Í¤ÎÉ¬ÆÉ¤Î½ñ¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÎ¼±¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡£ÃÏ³Ø¤ÎÃÎÅª¶½Ê³¤âÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëºÇ¹â¤Î°ìºý¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¡£º£²ó¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë³ùÅÄ¹Àµ£»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤È¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½ÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤ëÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤ËºÒ³²¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÃÎ¼±¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
³ùÅÄ¹Àµ£»á¡Ê°Ê²¼¡¢³ùÅÄ¡Ë¡§ºÇÂç¤Î¸í²ò¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢´ØÀ¾¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿Åì³¤ÃÏ¿Ì¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ØÀ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.3¤ÎÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬¡¢½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¿À¸Í¤òÄ¾·â¤·¤Æ6400¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Ï¡Ö¶áµ¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³èÃÇÁØ¤ÎÁã¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤¿¤ÁÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤Ï¤¤¤ÄÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬ÍÌ¾¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤ÏÆî³¤¥È¥é¥Õ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¤¬Æî³¤¥È¥é¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï³èÃÇÁØ¤¬2000ËÜ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¤Ç¤â¹Ö±é²ñ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ¿Ì¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ï´í¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÂÐºö¤Ï¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
³ùÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢³èÃÇÁØ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
³ùÅÄ¡§¤½¤ì¤«¤é¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÏÀéÇ¯¤Ë°ì²óµ¯¤³¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅöÊ¬¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¸í²ò¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ì¸»°è¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Ê¤¬¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï²¿¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ùÅÄ¡§ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÆüËÜ¤ÎÃÏÈ×¤Î¤Ò¤º¤ß¾õÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î·ÁÂÖ¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÎóÅç¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¤â¡¢2000°Ê¾å¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤½Ð¤¹·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¹Â¤È¤ÏÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡¢¿¼¤¯¤Æ¹Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤¬ËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¼¤µ1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤¹¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿ÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤¬°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ËµÞ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÎ¦¥×¥ì¡¼¥È¤¬°ú¤±ä¤Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢2000ËÜ°Ê¾å¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
³ùÅÄ¡§ÆüËÜÎóÅç¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÄ¾²¼·¿¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÏÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÉºÒ¾å¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤âÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
³ùÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÂçÃÏÊÑÆ°¤Î»þÂå¡×¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢³ùÅÄ¹Àµ£Ãø¡ØÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø
1955Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÃÏ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÄÌ»º¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1997Ç¯¤è¤êµþÅÔÂç³Ø¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£Íý³ØÇî»Î¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï²Ð»³³Ø¡¢ÃÏµå²Ê³Ø¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£µþÂç¤Î¹ÖµÁ¡ÖÃÏµå²Ê³ØÆþÌç¡×¤ÏËèÇ¯¿ôÉ´¿Í¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖµþÂç¿Íµ¤No.1¶µ¼ø¡×¡¢²Ê³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡Ö²Ê³Ø¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¡£¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖµþÅÔÂç³ØºÇ½ª¹ÖµÁ¡×¤Ï115Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡£ÆüËÜÃÏ¼Á³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¼õ¾Þ¡£Âè54²ó¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¡Ê³Ø½Ñ¡¦Ê¸²½ÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£