¡ÖËÞ¿Í¤Ê¤Î¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¿Í¡×¤¬Ì©¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È
¡ÖËÞ¿Í¤Ê¤Î¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¿Í¡×¤¬Ì©¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍ¤È´¤±¤ë¿Í¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖË×Æ¬¤¹¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤«·ç¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¿ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿ä¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Äç¥¤ËÍî¤Á¤¿Åú¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÎ¼Á¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¥´ñ¿´¤è¤ê¤â¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¿Í¤¿¤Á
¡¡¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖÊÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç½àÈ÷¤¬À°¤¦¤Þ¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²¿¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò·¹¸þ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¡¢´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ê¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂÎ·¿¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö´ï¶ñ¤Î»È¤¤Êý¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È°ì¿Í¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¹¤éÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ë¡¢ÉþÁõ¡¢ºîË¡¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Þ¤Ç¤¬±ó¤¤
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¢¤È¡×¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÌÌÇò¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë×Æ¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½õÁö¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½õÁö¤ò°ì¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÏË×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÇ½ÎÏ¤äÇ®ÎÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ëÂÎ¼Á¤Î°ã¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
Ë×Æ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥Ä
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÂÐºö¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÍç¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¡¢°ì¿Í¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤º¡¢´°àú¤òµá¤á¤º¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¿Í¤ËÊ¹¤±¤ë¿Í¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ëµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç¤âí´í°¤Ê¤¯Æ§¤ß¹þ¤á¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÍê¤ë¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£´°àú¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¼«Î©¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¤¤¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥à¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤â¡¢¿Þ½ñ´Û¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â¡¢ºÇ½é¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆÍ¤È´¤±¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ÛÄ¥·¿¡¦´°àú¼çµÁ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¤¯¤Þ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾®¿´¼Ô¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¤äºîË¡¤¬¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀµ³Î¤Ë¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉôÊ¬Åª¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÂÎ¼Á¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖË×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë×Æ¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½õ¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥Þ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
Ë×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡ºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¤À¤±ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢ÌµÍý¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿´¤«¤éË×Æ¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥²¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Ã¯¤«¤Ë¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´¶¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ï¡¢ÁÀ¤Ã¤Æµ¯¤³¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦¼èºà²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë